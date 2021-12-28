Задерживаются некоторые пассажирские и городские поезда.

В "Укрзализныце" предупредили, что из-за погодных условий задерживаются некоторые пассажирские и пригородные поезда.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ в Telegram.

Из-за намерзания льда на пантографах, контактной сети и стрелках задерживаются поезда, которые отправляются из Киева и курсируют в направлении Юга и Запада Украины и обратно.

Читайте также"Тысяча Зеленского": стало известно, сколько украинцы потратили на железнодорожные билеты"Так, на 47 минут задерживается поезд №12 Киев - Новоалексеевка и более чем на 2 часа - поезд №81 Харьков - Новоалексеевка", - сообщили в компании.

В УЗ извиняются за вынужденную задержку. Новости о задержке поездов будут обновлять на официальных каналах связи.

Как сообщал УНИАН, ранее в "Укрзализныце" сообщили, что из-за падения дерева на колею на участке в Закарпатской области, что привело к сходу локомотива, задерживается ряд поездов раховского направлении.

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