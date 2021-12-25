Речь идет о поездах Киев - Рахов, Одесса - Рахов и Харьков - Рахов.

Из-за падения дерева на колею на участке в Закарпатской области, что привело к восхождению локомотива, задерживается ряд поездов Раховского направления.

Об этом в Telegram сообщила пресс-служба"Укрзализныци".

Отмечается, что поезд №55 Киев - Рахов задерживается на 3 часа 30 минут на перегоне до Рахова поезд №95 Киев - Рахов задерживается на 40 минут по Ворохте.

Читайте такжеШторы в жирных пятнах: "Укрзализныцю" высмеяли за "тряпки для вытирания рук" (фото)Кроме того, поезд Одесса - Рахов задерживается на 2 часа 5 минут по Ясине, а поезд Харьков - Рахов отправился с задержкой на 43 минуты из Ивано-Франковска.

"Сейчас пассажиров, которые следуют в Рахов и Квасов, доставляют автобусами Львовской железной дороги от станции Ясиня", - добавили в пресс-службе.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в "Укрзализныце" нашли новый способ нажиться на пассажирах: продали билеты на недостающие вагоны.

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