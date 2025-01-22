Поезд обеспечит для жителей и гостей Черновцов удобные пересадки.

"Укрзализныця" с 10 февраля продлевает маршрут регионального поезда №865/866 Рава-Русская - Черновцы до Коломыи. Прибытие в Коломыю в 00:03, отправление из Коломыи в 05:40. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в Telegram.

Отмечается, что поезд обеспечит для жителей и гостей Черновцов удобные пересадки в Коломые в направлении Луцка, Ровно и Ковеля, на курорты Яремчи, Ворохты, Татарова, Ясини и Рахова, а для жителей Закарпатья и Прикарпатья - в Польшу.

В УЗ также напомнили, что этот рейс согласован с международным поездом №766/765 Рава-Русская - Варшава.

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Кроме того, поезд №368/367 Ужгород - Ковель теперь будет курсировать через Дрогобыч и Самбор. Теперь прибытие пассажиров из Ужгорода во Львов будет более удобным - в 06:10 вместо 05:18 (как было по старому графику). Также станет короче пересадка на станции Чоп для пассажиров из Вены и Братиславы, которые следуют этим поездом во Львов, Луцк и Ровно.

Продажа билетов уже открыта.

"Укрзализныця" - последние новости

С 27 января УЗ ускорит ряд поездов на Одесском направлении до 3 часов. Также назначат дополнительные остановки на Николаевщине и в Одессе.

С 6 февраля УЗ запускает новые ночные сообщения Закарпатья и Прикарпатья со Львовом и Киевом. Билеты уже можно приобрести в приложении "Укрзализныци".

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