9 марта будут курсировать поезда "Львов - Одесса" и "Киев - Одесса".

"Укрзализныця" назначила три дополнительных поезда, которые соединят Одессу со столицей Украины и Львовом. Также дополнительный поезд запланирован в Карпаты.

"Назначаем еще три дополнительных поезда!" - сообщает Фейсбук компании.

В частности, 9 марта будет курсировать поезд №168/167 Львов - Одесса - Львов. Он отправится из Львова в 07:26, в Одессу прибудет в 18:17, в обратном направлении отправится в 07:53, прибудет во Львов в 18:23.

Видео дня

Поезд №265/266 Киев - Одесса - Киев отправится также 9 марта. Из Киева - в 08:33, в Одессе - в 18:08, обратно - в 11:27, в Киеве - 20:42.

"В Карпаты - за чистым воздухом и вдохновением 16 и 30 марта отвезет дополнительный поезд №159/160 Киев - Трускавец - Киев. Из Киева будет отправляться в 10:16, в Трускавец прибывать в 19:37. Обратно - в 08:33, в Киеве в 19:11", - говорится в сообщении.

Изменения в движении поездов Укрзализныци

Напомним, с 27 января "Укрзализныця" ускорила ряд поездов на Одесском направлении на 2-3 часа. Также назначены дополнительные остановки на Николаевщине и в Одессе.

В частности, ускорен поезд №51/52 Запорожье - Одесса. Говорилось, что он будет отправляться из Запорожья в 16:00 и прибывать в Одессу в 05:25 (вместо 07:29). Ускорение составляет 2 часа 4 минуты, обратно из Одессы - в 23:18 (вместо 21:19), прибытие в Запорожье - в 13:30. Ускорение - 1 час 59 мин.

Вас также могут заинтересовать новости: