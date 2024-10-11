Сейчас же коммуникация компании с бизнесом фактически отсутствует.

Бизнес готов к дискуссии по тарифу на грузовые железнодорожные перевозки, если "Укрзализныця" предоставит необходимые расчеты и обоснует повышение. Но коммуникация с компанией фактически отсутствует, равно как и объяснение растущих расходов. Об этом заявила глава отраслевого совета Федерации металлургов Украины Елена Колесникова, комментируя инициативу УЗ по гармонизации тарифа на грузовые перевозки, которая приведет к их повышению.

"Если бы мы получили модель расчетов, мы бы увидели, что решить и проблемы "Укрзализныци", если они на самом деле есть, и проблемы компаний, которые перевозят свою продукцию, можно путем уменьшения тарифа, а не повышения. Мы видим потенциал к снижению тарифа. Но расчетов нам не дают никаких! Зато у УЗ постоянно увеличиваются расходы. Ну а тем временем мы перестаем быть конкурентоспособными на международных рынках. А это валюта, это экономика, и это наполнение бюджета", – подчеркнула Колесникова.

Она напомнила, что это повышение тарифа не первое за последние годы, ведь УЗ все свои финансовые проблемы уже традиционно решает за счет повышения тарифа. При этом коммуникация с компанией фактически отсутствует – хотя создание рабочих групп и общественные обсуждения являются необходимым этапом в изменении тарифов.

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"УЗ абсолютно не работает с собственными затратами, с оптимизацией и увеличением грузовой базы. Она просто повышает тарифы. А это напрямую влияет на себестоимость каждой продукции. Таким образом, мы перестаем быть просто конкурентоспособными на экспортных рынках, и наши предприятия просто фактически останавливаются. Людей мы вынуждены увольнять. Но экономика так не работает! Поэтому мы просим предоставить экономическое обоснование – потому что до этого они ни разу его не предоставили. Только их желания и "хотелки", – пояснила Колесникова.

Напомним, в течение девяти месяцев текущего года УЗ перевезла 131,9 млн т грузов, что на 23,3% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Это рекордный показатель объема перевозки грузов за девять месяцев железнодорожным транспортом за военное время. Но руководитель компании Евгений Лященко заявил, что до конца года компания получит убыток в более чем 2 миллиарда гривень.

Почему ожидаются убытки, если объемы перевозок постоянно растут, он не объяснил. Зато предложил "гармонизировать" тарифы на грузовые перевозки, которые приведут к очередному подорожанию – после рекордного роста на 70% во время войны.