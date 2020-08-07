АМКУ оштрафовал "Укрзализныцю" на 18,3 миллиона гривень

АО "Укрзализныця" не смогло опровергнуть вывод Комитета о наличии и квалификации совершенного нарушения.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) по результатам рассмотрения дела о нарушении АО "Укрзализныця" законодательства о защите экономической конкуренции в вопросе предоставления услуг перевозок грузов с/на малодеятельных грузовые станции, принял решение наложить на "Укрзализныцю" штраф в размере 18,3 млн грн и обязал АО прекратить указанное нарушение.

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

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Суть нарушения

В пресс-службе отметили, что в Комитет продолжают поступать заявления и обращения, в которых грузоотправители и грузополучатели жалуются, что АО "Укрзализныця" определила определенные железнодорожные станции, которые они используют для отправки или получения грузов, малодеятельніми и в безальтернативном порядке предложило заключить дополнительное соглашение к договору о предоставлении услуг, введя услугу "Подача и уборка вагонов и контейнеров для погрузки или выгрузки на малодеятельных станциях для выполнения коммерческих операций, а также работы по приему, выдаче, погрузке и выгрузке".

При введении такой услуги ее стоимость составляла 170,38 грн без НДС (204,46 грн с НДС) за 1 вагон/1 километр и в дальнейшем возрастала.

В АМКУ отметили, что поскольку такие действия АО "Укрзализныци" содержали признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, Комитет начал рассмотрение дела.

Комитет установил, что АО "Укрзализныця" единолично, без просьбы грузовладельцев и без определения с ними методов согласования тарифа, в безальтернативном порядке ввело Услугу, установило стоимость на нее, а также определило основания для ее применения (применяется после заключения дополнительного соглашения), а подписание дополнительного соглашения о предоставлении Услуги является условием предоставления Обществом услуг перевозок грузов с/на малодеятельные грузовые станции, которую невозможно было бы установить при условиях существования значительной конкуренции на рынке.

При наличии конкуренции на рынке, предприятия имели возможность отказаться от подписания дополнительного соглашения к договору, которое приводит к существенному увеличению их расходов, и выбрать другого поставщика услуг по перевозке грузов железнодорожным транспортом.

Анализ статей расходов стоимости Услуги показал, что она является экономически необоснованной и такой, которую невозможно было бы установить при условиях существования значительной конкуренции на рынке.

Стоимость услуги установлена без учета различных обстоятельств, в частности, по количеству вагонов, подаваемых или убираемых, их наполненности и т.д., что свидетельствует о некорректных расчетах и необоснованной стоимости услуги.

АО "Укрзализныця" не смогло опровергнуть вывод Комитета о наличии и квалификацию совершенного нарушения.

Решение АМКУ

По результатам рассмотрения дела на заседании 06.08.2020 Комитет принял решение, которым:

признал действия АО "Укрзализныця", заключающиеся в определении малодеятельных грузовых станций и внедрении услуги и установлении ее стоимости злоупотреблением монопольным положением на рынке перевозки грузов железнодорожным транспортом в пределах территории Украины, что привело к ущемлению интересов субъектов хозяйствования (потребителей услуг АО "Укрзализныця »), которое было бы невозможным в условиях существования значительной конкуренции на рынке;

наложил на Общество штраф в размере 18,2 млн грн;

и обязал АО "Укрзализныця" прекратить указанное нарушение.

О выполнении указанного решения и уплате штрафа АО "Укрзализныця" надлежит сообщить Комитет в течение двух месяцев со дня его получения.

Новое соглашение на перевозку

22 июня 2020 коммерческий директор крупнейшего украинского производителя ферросплавов - Никопольского завода ферросплавов (НЗФ) Геннадий Лавриненко заявил, что введение в действие железнодорожным монополистом "Укрзализныця" нового договора на оказание услуг для грузоотправителей по организации перевозки грузов железнодорожным транспортом с 1 июля приведет к полной остановке Украинских промышленных предприятий.

Представители бизнеса, заказ которых обеспечивает более 90% железнодорожных грузоперевозок, направили совместное обращение к премьер-министру и президенту с просьбой отменить введение в действие нового документа.

30 марта "Укрзализныця" сообщила, что перенесет на два месяца введения нового договора о грузоперевозках, который изначально планировалось ввести с 1 июня.

В марте Антимонопольный комитет Украины рекомендовал "Укрзализныце" воздержаться от внедрения нового договора в связи с ущемлением интересов заказчиков услуг.

Позже "Укрзализныця" заявила, что доработала положения нового договора на перевозку грузов и вводит его в действие с 1 июля.

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