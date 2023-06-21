Необходимо открыть морские порты Украины для всех видов грузов, поэтому что это нужно украинской экономике. Об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков в колонке на NV.

"Работа зерновой инициативы сегодня фактически остановлена – россияне открыто саботируют инспекции судов, пропускная способность коридора – менее 20% от возможной. Это приводит к значительным потерям не только со стороны Украины: мир недополучил как минимум 20 млн тонн агропродукции из-за российского саботажа зернового соглашения", – отметил Кубраков.

В то же время он подчеркнул: открытие морских портов Украины для всех видов товаров нужно для украинской экономики.

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"Это довольно простая формула – наша экономика экспортоориентирована, работающая экономика – это возможность государства платить заработную плату защитникам, обеспеченные, экипированные защитники - путь к победе", – подытожил он.

Напомним, ранее американский дипломат Курт Волкер также призвал международное сообщество покончить с российским пиратством в Черном море и разблокировать морские порты Украины. В частности, он предложил подготовить программы страхования для тех компаний, которые готовы вернуться к сотрудничеству с Украиной, и призвал страны НАТО давать военный ответ в случае, если РФ будет атаковать коммерческие суда в международных водах Черного моря – ведь это является актом пиратства.

Как известно, ранее Европейская Бизнес ассоциация, Американская торговая палата в Украине и Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" обратились к Организации Объединенных Наций (ООН) и Турции с призывом обеспечить свободное судоходство в Черноморском регионе. В случае, если РФ не согласится, ее корабли должны подлежать таким же проверкам, как и украинские – они могут перевозить военные грузы.