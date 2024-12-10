Мост поспособствует трансграничной торговле в регионе, а также создаст новые логистические маршруты.

В Кабмине утвердили соглашение с румынским правительством по строительству автодорожного пограничного моста через реку Тиса. Об этом сообщает руководитель секретариата депутатской фракции Слуга народа в ВРУ Тарас Мельничук.

"Утверждено Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Румынии о строительстве автодорожного пограничного моста через реку Тиса на украинско-румынской государственной границе между населенными пунктами Белая Церковь (Украина) - Сигету-Мармацией (Румыния), совершенное 18.10.2023 в г. Киеве", - написал государственный деятель в своем Telegram-канале.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, мост позволит ускорить движение людей и товаров через границу и положительно скажется на экспортных возможностях нашего государства.

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О том, что Румыния хочет построить новый мост в Украину через Тису СМИ сообщили в 2022-м. В сентябре действующий председатель Закарпатской областной военной администрации Мирослав Билецкий заявил, что закончить строить мост хотят в январе 2025-го.

Украино-румынские отношения

Румыния активно помогает Украине в ее борьбе против РФ. В октябре УНИАН сообщил, что Киев получил систему противоракетной обороны Patriot, которую ей подарила румынская сторона.

Ранее Бухарест заявил, что передаст комплекс при условии, что союзники заменят его таким же.

Сотрудничество между Украиной и Румынией может пошатнуться из-за президентских выборов, на которых во время первого тура ультраправый и пророссийский кандидат Келин Георгеску получил относительное большинство голосов.

Позже эксперты пришли к выводу, что из-за выборов в Румынии Украина может оказаться в блокаде дружественных Москве стран.

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