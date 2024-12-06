Если Румыния таки выберет пророссийского президента, останется только польское направление, где также систематически устраивается блокада.

Неожиданная победа Калина Джорджеску, ультранационалиста и поклонника России, в первом туре президентских выборов в Румынии, породила ранее немыслимую для Украины угрозу оказаться в полном окружении пророссийскими странами. Об этом пишет Foreign Policy.

Хотя Конституционный суд аннулировал результаты первого тура президентских выборов в Румынии, теоретическая угроза победы пророссийского кандидата остается. Если бы Джорджеску действительно стал во главе Румынии, в ЕС и НАТО сформировалась бы крепкая тройка стран (включая Венгрию и Словакию), которые будут подрывать попытки Запада сдерживать российский империализм.

Румыния, Венгрия и Словакия лежат на юго-западной границе Украины и поэтому являются ключевыми для ее стратегической обороноспособности. В идеале этими тремя странами должны были бы руководить дружественные Украине политики. Однако уже сейчас Словакия "пассивно агрессивно" реагирует на украинские призывы о помощи в условиях российской агрессии, а Венгрия вообще действует как "прокси-сила" Кремля внутри западного лагеря. Теперь появилась угроза, что Румыния присоединится к лагерю не дружественных к Украине стран.

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Однако Румыния намного важнее и для Украины, и для НАТО, чем Словакия и Венгрия. В силу своего географического расположения она стала самой передовой точкой НАТО на его юго-восточном фланге. Здесь расположена многонациональная боевая группа и несколько баз Атлантического альянса, одна из которых должна стать крупнейшей в Европе.

Кроме того, украинских пилотов обучают управлять истребителями F-16 именно на территории Румынии. Украинские морские пехотинцы тоже учатся в этой стране. Румыния является надежным маршрутом поставок военной техники от западных союзников Украины. И сама она тоже передала немало.

Румыния также сыграла крайне важную роль в экономической поддержке Украины в первые месяцы войны. Когда Россия еще держала морскую блокаду, значительная часть украинского экспорта шла через Румынию.

Если Украина потеряет Румынию в качестве партнера, единственным безопасным маршрутом для поставок оружия останется Польша.

"Румыния является стержнем безопасности на северо-западе Черного моря. В материально-техническом плане Румыния имеет решающее значение для военных усилий и торговли. Это одна из самых проукраинских стран в регионе. Любое существенное изменение этой ситуации будет ударом для Украины", - говорит Владимир Дубовик, эксперт по международным отношениям Одесского национального университета имени Мечникова.

Как отмечает Foreign Policy, в худшем случае Румыния вместе с Венгрией и Словакией могут стать инструментом Путина в гибридной войне против ЕС. И эта маленькая группа вполне может стать больше в 2025 году, если пророссийские силы победят на выборах в Чехии, Молдове и, вероятно, в Болгарии.

Выборы в Румынии: последние новости

Как писал УНИАН, недавно в Румынии состоялся первый тур президентских выборов, в котором сенсационно победил ультраправый пророссийский кандидат, который по всем опросам считался аутсайдером. Его лидерство не показали даже экзит-полы - только подсчет самих бюллетеней.

Эта неожиданность настолько смутила румынское общество и власть, что суд обязал ЦИК пересчитать голоса избирателей. В конце концов Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура выборов и приказал провести переголосование.

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