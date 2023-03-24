По информации премьера, украинские порты на Дунае увеличили грузооборот в 3,5 раза.

Украина будет иметь прямое железнодорожное грузовое сообщение с портом Рени через молдавскую территорию.

Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Сегодня принимаем решение для улучшения логистики с нашими странами-партнерами. Это изменение в межправительственное соглашение между Украиной и Молдовой. Теперь будем иметь через молдавскую территорию прямое железнодорожное грузовое сообщение с портом Рени", - сказал Шмыгаль.

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По его словам, таким образом Украина максимально использует потенциал дунайских портов.

"Украинские порты на Дунае увеличили грузооборот в 3,5 раза и это еще не предел. Продолжаем их расширение", - добавил премьер-министр.

Порт Рени

Ренийский морский торговый порт расположен на левом берегу реки Дунай. Является важным транспортным узлом Украины, в котором тесно переплетается работа речного, морского, автомобильного и железнодорожного транспорта. Навигация происходит в течение всего календарного года. Максимальные глубины у причалов составляют 3,5—12 м (в среднем 7,5 м), что позволяет обрабатывать любые типы грузов.

Сообщение с Молдовой

В июне 2022 года Украина и Молдова зявили о том, что возобновят железнодорожное сообщение. Грузовые перевозки будут осуществляться на железнодорожном участке Березино (Украина) - Басарабяска (Молдова).

В феврале 2023 года "Укрзализныця" заявила о том, что расширяет сотрудничество с железной дорогой Молдовы. Представители железных дорог Украины и Республики Молдова во время встречи договорились о расширении сотрудничества на ближайшие три года для увеличения объемов грузоперевозок.

22 марта 2023 года стало известно о том, что Украина совместно с Молдовой запускает железнодорожную ветку, которая была построена после начала полномасштабного российского вторжения. Ведомства сообщили о подписании Протокола об организации совместного контроля в пункте пропуска для железнодорожного сообщения "Серпневе-1 - Басарабяска".

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