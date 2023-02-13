Стороны договорились углублять сотрудничество между железными дорогами стран для увеличения объемов грузоперевозок.

Представители железных дорог Украины и Республики Молдова во время встречи договорились о расширении сотрудничества на ближайшие три года.

Как сообщает пресс-служба перевозчика, начиная с 24 февраля 2022 года, через пограничные переходы с Молдовой железнодорожным транспортом было экспортировано 397 тыс. тонн украинского зерна и импортировано 363,6 тыс. тонн нефтепродуктов.

В целом показатели экспорта выросли в 1,5 раза, до 1247 тыс. тонн, а импорта — в 3 раза, до 492 тыс. тонн.

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"С начала полномасштабной войны железная дорога Молдовы стала для нас еще более важным партнером. Наши соседи помогли нам экспортировать зерно и завозить необходимое дизтопливо. Мы стремимся и дальше углублять отношения и сотрудничество между нашими железными дорогами", — отметил председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин.

В пресс-службе также напомнили, что в начале ноября 2022 года, после 24-летнего перерыва, было возобновлено движение украинских пассажирских поездов международным сообщением Киев — Кишинев. За три с половиной месяца им уже воспользовалось более 10 тысяч пассажиров.

По итогам встречи стороны договорились углублять сотрудничество между железными дорогами стран для увеличения объемов грузоперевозок, а также привлекать украинских специалистов к ремонту и восстановлению железнодорожной инфраструктуры Молдовы.

Сообщение с Молдовой

В 2022 году в октябре "Укрзализныця" презентовала обновленный график движения поездов, которым предусмотрены 14 новых рейсов, среди которых четыре поезда международного сообщения в Кишинев.

С 5 ноября культовый "Поезд к победе" отправился международным маршрутом № 351/352 Киев – Кишинев (Молдова).

18 декабря "Укрзализныця" назначила еще один поезд в популярном сообщении Киев – Кишинев. Таким образом, сообщение между столицами Украины и Молдовы стало ежедневным.

Война в Украине и "Укрзализныця"

В 2022 году "Укрзализныця" перевезла около 1,4 миллиона пассажиров в страны ЕС. Это является рекордным показателем за последние 10 лет.

6 января 2023 года "Укрзализныця" получила 100 мощных зарядных станций для смартфонов, которые были установлены на вокзалах с наибольшим пассажиропотоком.

13 января "Укрзализныця" открыла программу лояльности для своих пассажиров "Железные друзья", в рамках которой каждый километр путешествия превратится в бонусы.

17 января стало известно, что в течение года все поезда Интерсити+ перейдут на интернет от Starlink. Команда Министерства цифровой трансформации уже передала "Укрзализныце" 450 терминалов Starlink.

26 января стало известно, что "Укрзализныця" из-за большой социальной нагрузки и ограничения грузоперевозок в 2023 году ожидает убытков в размере 20,2 млрд грн, но цены на проезд не будет повышать.

3 февраля "Укрзализныця" назначила ряд пригородных пассажирских поездов между населенными пунктами Донецкой и Харьковской областей.

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