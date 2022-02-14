Сейчас практически все рейсы происходят по расписанию и без изменений в графиках полетов.

Международный аэропорт "Борисполь" продолжает работать в штатном режиме, несмотря на информацию о закрытии воздушного пространства Украины.

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта в Facebook.

"В связи с противоречивой информацией на фоне роста напряженности вокруг Украины Международный аэропорт "Борисполь" сообщает следующее: аэропорт продолжает работать в штатном режиме, обеспечивая безопасность и высокий уровень авиабезопасности в полном объеме", - говорится в сообщении.

Отмечается, что практически все рейсы происходят по расписанию и без изменений в графиках полетов.

Изменения в расписание полетов на период с 14 по 28 февраля внесла авиакомпания FLY-DUBAI: прибытие в 17:25 вместо 22:35; отправление в 18:25 вместо 23:25.

Кроме того, компания Qatar Airways отменила рейсы QR 297 и QR 298 по направлениям Киев-Доха, Доха-Киев, которые должны были состояться сегодня, 14 февраля.

AIR ASTANA изменила расписание рейса XKC 201 202 - в аэропорту советуют следить за расписанием на официальном табло.

Возможное закрытие неба над Украиной: что известно

Как сообщал УНИАН, нидерландская компания KLM отменила все рейсы в Украину в качестве меры безопасности из-за угрозы войны в стране.

Кроме того, из-за требований владельца воздушного судна в Украину уже не пустили рейс SkyUp Фуншал (Мадейра, Португалия) - Борисполь (Украина). Около 180 пассажиров высадили в Молдове.

Источники СМИ сообщили, что в начале этой недели ряд крупных международных страховщиков может отказаться покрывать страховые случаи авиакомпаний при полетах в воздушном пространстве Украины. Такое развитие событий будет означать фактическую остановку рейсов иностранных авиакомпаний в страну, а также угрожать блокировкой и украинским перевозчикам.

В Министерстве инфраструктуры Украины заявили, что небо над Украиной остается открытым, а государство работает над предупреждением рисков для авиаперевозчиков. В то же время там отметили, что у некоторых перевозчиков возникают сложности из-за колебаний на рынках страхования.

Впоследствии Кабинет министров принял решение выделить 16,6 млрд грн для обеспечения безопасности полетов в Украине для страховых и лизинговых компаний.

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