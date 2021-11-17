В Государственной регуляторной службе Украины отреагировали на планы столичных властей существенно повысить стоимость проезда в коммунальном транспорте и напомнили, что перед этим КГГА должна получить позицию этого ведомства.
Об этом заявил руководитель службы Алексей Кучер, сообщается сегодня на сайте Госрегслужбы.
"Если ГРС придет к выводу, что это повышение является нецелесообразным или неадекватным, или если Киевсовет не исследовал все альтернативные пути решения проблемы – решение не может быть принято", - заявил Кучер.
В ведомстве также отметили, что в случае нарушения требований регуляторного законодательства решение о повышении тарифа за проезд может быть отменено в судебном порядке.
Повышение стоимости проезда в Киеве: что известно
Как сообщал УНИАН, в Киеве с нового года планируют повысить тариф на проезд в общественном транспорте.
Одна поездка в коммунальном транспорте (метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе) будет стоить 20 грн в случае приобретения разового билета. В случае оплаты проезда с использованием многофункциональной электронной карты "Муниципальная карта "Карточка киевлянина" стоимость поездки составит 12 грн. Для пассажиров, которые покупают поездки, пополняя электронный билет, стоимость поездки в коммунальном транспорте составит от 15 до 20 грн-15 грн при покупке 50 поездок, 20 грн – при покупке 1-9 поездок.
Также остается возможность приобретения месячных проездных билетов со скидками.
Узнав о таких планах КГГА, столичные маршрутчики тоже заявили, что повысят стоимость проезда.