В ГРС напомнили, что киевская власть не может принимать подобное решение без согласования с ней.

В Государственной регуляторной службе Украины отреагировали на планы столичных властей существенно повысить стоимость проезда в коммунальном транспорте и напомнили, что перед этим КГГА должна получить позицию этого ведомства.

Об этом заявил руководитель службы Алексей Кучер, сообщается сегодня на сайте Госрегслужбы.

"Если ГРС придет к выводу, что это повышение является нецелесообразным или неадекватным, или если Киевсовет не исследовал все альтернативные пути решения проблемы – решение не может быть принято", - заявил Кучер.

В ведомстве также отметили, что в случае нарушения требований регуляторного законодательства решение о повышении тарифа за проезд может быть отменено в судебном порядке.

Повышение стоимости проезда в Киеве: что известно

Как сообщал УНИАН, в Киеве с нового года планируют повысить тариф на проезд в общественном транспорте.

Одна поездка в коммунальном транспорте (метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе) будет стоить 20 грн в случае приобретения разового билета. В случае оплаты проезда с использованием многофункциональной электронной карты "Муниципальная карта "Карточка киевлянина" стоимость поездки составит 12 грн. Для пассажиров, которые покупают поездки, пополняя электронный билет, стоимость поездки в коммунальном транспорте составит от 15 до 20 грн-15 грн при покупке 50 поездок, 20 грн – при покупке 1-9 поездок.

Также остается возможность приобретения месячных проездных билетов со скидками.

Узнав о таких планах КГГА, столичные маршрутчики тоже заявили, что повысят стоимость проезда.

Автор: Юрий Годован