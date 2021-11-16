Тарифы на проезд в маршрутках тоже существенно вырастут.

Водители столичных маршруток шокированы предложенными горадминистрацией новыми тарифами на проезд в муниципальном транспорте и говорят, что тоже готовы существенно повысить стоимость проезда.

Об этом пишет Телеграм-канал "Политика страны" со ссылкой на заявление главы Всеукраинского объединения пассажирских перевозчиков Игоря Житинского. По его словам, перевозчики понимали, что повышение будет, но не предполагали такого резкого.

"Я понимаю, что все подорожало. Но тариф в 20 гривен - это явный перебор. Правда, может мэрия знает, что нас ждет в декабре, и повышает ценник с запасом. Но по состоянию на сегодня реально было бы поставить тариф не выше 15 гривен", - говорит он.

По его словам, в случае подорожания проезда в муниципальном транспорте маршрутчики выставят аналогичный тариф. При этом Житинский признал, что экономически обоснованная цена проезда в маршрутных такси не превышает 15 гривен. Он также предполагает, что власти могут не решиться на повышение тарифа до 20 гривен и удержать его в пределах 15-16, сделав это ради пиара.

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"Еще один вопрос - кто будет ездить по 20 гривен. Уже сейчас транспорт ходит полупустой из-за карантинных ограничений, а с повышением цены на проезд будет только хуже. Не стоит в ковидные времена, когда и так действуют ограничения и резко сократился пассажиропоток, еще и так сильно тарифы задирать", - прогнозирует Житинский.

Подорожание проезда в Киеве

Сегодня КГГА сообщила о планах повысить проезд в общественном транспорте столицы. Новые тарифы запланировано ввести с начала нового года, в частности, при покупке разового билета придется заплатить 20 грн. Одна поездка в коммунальном транспорте (метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе) обойдется в 20 грн в случае приобретения разового билета. В случае оплаты проезда с использованием многофункциональной электронной карты "Муниципальная карта "Карта киевлянина" стоимость поездки составит 12 грн. Для пассажиров, которые покупают поездки, пополняя электронный билет, стоимость поездки в коммунальном транспорте будет составлять от 15 до 20 грн: 15 грн при покупке 50 поездок, 20 грн – при покупке 1-9 поездок.

Автор: Юрий Годован