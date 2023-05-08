Планируется, что большой Стамбульский тоннель будет трехэтажным, что сделает его уникальным.

Под Босфором проложат третий по счету тоннель, который соединит европейскую и азиатскую части крупнейшего мегаполиса Турции.

Такое заявление президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сделал на митинге в Стамбуле, отметив при этом, что благодаря реализации этого проекта, в транспортной системе Стамбула будет соединено 11 различных линий рельсового транспорта, которыми ежедневно будут пользоваться 6,5 миллиона граждан, сообщает Укринформ.

"Мы сейчас реализуем проект Большого Стамбульского тоннеля. Этот проект станет третьим тоннелем, который пройдет под Босфором, после тоннелей Мармарай и Евразия", - сообщил Эрдоган.

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Планируется, что Большой Стамбульский тоннель будет трехэтажным, что также сделает его уникальным - первым в мире подобным проектом.

Турция и туннели под Босфором

В октябре 2013 года сообщалось о том, что Турция открывает железнодорожный туннель под Босфором. Церемония открытия была приурочена к 90-й годовщине создания Турецкой Республики.

Проект "Мармарай" стартовал в 2004 году и изначально позиционировался Турцией как стратегический. Его строительством занимался турецко-японский консорциум. Японская сторона разрабатывала секции тоннеля с учетом уникальных особенностей проекта и условий прокладки трассы. Общая стоимость магистрали с учетом подъездных путей, соединения с ней уже существующих автодорог и инфраструктуры составляла около 5 млрд долларов.

Длина тоннеля составляет 13,6 км, а пролегает он на глубине 56 метров под землей.

В декабре 2016 года в Стамбуле открыли автомобильный туннель под Босфором. Длина двухъярусного тоннеля "Евразия" составляет 14,6 километров. Длина участка тоннеля, проложенного под Босфором - 5,4 километра, максимальная глубина залегания - 106 метров под поверхностью пролива.

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