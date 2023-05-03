14 мая, в Турции состоятся очередные президентские выборы.

В преддверии президентских выборов в Турции открыто крупнейшее месторождение нефти мощностью 100 тысяч баррелей в день, которое позволит стране удвоить добычу.

Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отметив при этом, что новое месторождение находится на глубине 2,6 км недалеко от города Джизре на юго-востоке страны - у границы с Сирией и Ираком, сообщает Hürriyet Daily News.

"Наша единственная цель — усилить вклад наших открытий и инвестиций в энергетическую независимость нашей страны. Потому что, как и оборонная промышленность, энергетическая независимость также является необходимым условием настоящей свободы страны и нации", — сказал Эрдоган.

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Эрдоган напомнил, что пять-шесть лет назад добыча нефти в Турции составляла около 40 000 баррелей в сутки, сейчас она достигла 80 000 баррелей в сутки. Новое месторождение имеет мощность до 100 000 баррелей в сутки.

На данный момент уже запущена первая скважна. Началась переработка нефти. Президент Турции также отметил, что этот запас нефти обеспечит 10% ежедневного потребления Турции.

Выборы в Турции

14 мая, в Турции состоятся очередные президентские выборы. Оппозиционный кандидат Кемаль Киличдароглу, по данным опросов, опережает действующего главу государства более чем на 10 процентных пунктов накануне выборов, а оппозиционный блок Альянс наций лидирует в парламентской гонке.

Эрдоган столкнулся с падением рейтингов после разрушительных землетрясений, в результате которых погибли более 50 тысяч человек.

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