Ключевая веха в истории автопроизводителя наступила спустя 11 лет после того, как он стал публичным.

Компания американского миллиардера Илона Маска Tesla присоединилась к группе компаний, капитализация которых превысила триллион долларов.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Investing.com, который ссылается на американскую биржу NASDAQ.

Компания продолжила дорожать на фоне заключения сделки с компанией по автопрокату Heurz Global Holdings Inc., которая решила купить 100 тысяч электромобилей Tesla.

Ключевая веха в истории этого автопроизводителя наступила спустя 11 лет после того, как он стал публичным. Ранее отметку в триллион преодолели Alphabet, Microsoft, Facebook и Apple.

Кроме того, акции компании тоже побили предыдущий рекорд в $909,68 - на максимуме 26 октября их стоимость составляла $1041, но к окончанию торгов она немного снизилась ($1018).

Читайте такжеTesla попала в топ-6 мировых компаний по уровню капитализацииДобавим, что за последние пять месяцев акции компании выросли более чем на 75% с середины мая.

Вместе со скачком курса акций резко выросло и богатство ее крупнейшего акционера, а по совместительству - основателя и руководителя Илона Маска. Теперь, согласно данным Индекса миллиардеров Bloomberg, он обладает $287 млрд.

Ранее УНИАН сообщал, что штаб-квартиру Tesla решили перенести штаб-квартиру из Кремниевой долины в городе Пало-Альто в Техас.

Автор: Станислав Кожемякин