Сегодняшняя цена акций является максимумом за всю историю существования компании.

Сегодня, 25 октября 2021 года, акции компании Tesla Inc. достигли рекордного максимума.

Акции Tesla достигли цены в $973, согласно данным биржи.

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Торги стартовали с отметки $ 894 за акцию.

По состоянию на 17:23 по Киеву акции торговались по $967,37.

Сегодняшняя цена акций является максимумом за всю историю существования компании.

Рост акций был зафиксирован на фоне заявления крупнейшей компании по прокату транспортных средств Heurz Global Holdings Inc. о планах заказать 100 тысяч электрических автомобилей Tesla. Об этом сообщает Bloomberg.

Общая стоимость заказа составляет около $4,2 миллиарда.

Планируется, что данный заказ поможет Heurz Global Holdings Inc реализовать амбициозные планы по электрификации прокатного автопарка.

Состояние Илона Маска:

В сентябре 2021 года основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск вновь стал самым богатым человеком мира по рейтингу журнала Forbes. Произошло это на фоне роста акций Tesla.

Акции компании по производству электромобилей Tesla больше всего выросли с февраля этого года. Поэтому 27 сентября Илон Маск стал богаче на 3,8 миллиарда долларов и на момент закрытия рынков имел состояние на уровне 203,4 миллиарда долларов.

Он превзошел Безоса, состояние которого в этот день сократилось на 1 млрд долларов - до $197,7 млрд - из-за снижения акций Amazon на 0,6%.

4 октября 2021 года Tesla вышла на рекордные продажи электрокаров.

Автор: Елена Коваленко