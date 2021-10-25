Общая стоимость заказа составляет около $4,2 миллиарда / Иллюстрация REUTERS

Сегодня, 25 октября 2021 года, акции компании Tesla Inc. достигли рекордного максимума.

Акции Tesla достигли цены в $973, согласно данным биржи.

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Торги стартовали с отметки $ 894 за акцию. 

По состоянию на 17:23 по Киеву акции торговались по $967,37.

Сегодняшняя цена акций является максимумом за всю историю существования компании.

Скриншот NASDAQ

Скриншот NASDAQ

Рост акций был зафиксирован на фоне заявления крупнейшей компании по прокату транспортных средств Heurz Global Holdings Inc. о планах заказать 100 тысяч электрических автомобилей Tesla. Об этом сообщает Bloomberg.

Общая стоимость заказа составляет около $4,2 миллиарда.

Планируется, что данный заказ поможет Heurz Global Holdings Inc реализовать амбициозные планы по электрификации прокатного автопарка.

Состояние Илона Маска:

  • В сентябре 2021 года основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск вновь стал самым богатым человеком мира по рейтингу журнала Forbes. Произошло это на фоне роста акций Tesla.
  • Акции компании по производству электромобилей Tesla больше всего выросли с февраля этого года. Поэтому 27 сентября Илон Маск стал богаче на 3,8 миллиарда долларов и на момент закрытия рынков имел состояние на уровне 203,4 миллиарда долларов.
  • Он превзошел Безоса, состояние которого в этот день сократилось на 1 млрд долларов - до $197,7 млрд - из-за снижения акций Amazon на 0,6%.
  • 4 октября 2021 года Tesla вышла на рекордные продажи электрокаров.

Автор: Елена Коваленко