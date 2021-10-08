Офис компании переедет в Техас.

Производитель электромобилей Tesla переносит свою штаб-квартиру из Кремниевой долины в городе Пало-Альто в Техас.

Об этом сообщает DW.

Читайте такжеTesla вышла на рекордные продажи электрокаров Владелец компании Илон Маск не объяснил причины такого решения, однако отметил, что в Техасе стоимость жизни для сотрудников будет гораздо ниже, чем в Калифорнии.

Состояние Илона Маска:

В сентябре 2021 года основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск вновь стал самым богатым человеком в мире по рейтингу журнала Forbes. Произошло это на фоне роста акций Tesla.

27 сентября 2021 года Илон Маск стал богаче на 3,8 миллиарда долларов и на момент закрытия рынков имел состояние на уровне 203,4 миллиарда долларов.

4 октября 2021 года производитель электрокаров Tesla заявил, что по итогам квартала компания зафиксировала рекордные продажи.

Автор: Елена Коваленко