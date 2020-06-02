Tesla под управлением автопилота врезалась в перевернутый грузовик (видео)

В Тайване на скоростной трассе произошла необычная авария. Водитель электрокара Tesla Model 3 утверждает, что система Autopilot никак не отреагировала на препятствие.

В Тайване произошла необычная автомобильная авария: электрокар Tesla Model 3, ехавший с включенной функцией Autopilot, врезался в перевернутый грузовик на трассе.

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Об этом сообщает Autonews со ссылкой на Taiwan English News.

В опубликованной записи инцидента видно, что водители других автомобилей заранее замечают лежащий на боку грузовик и без труда объезжают его. При этом Tesla продолжает двигаться по прямой и пробивает кузов перевернутой машины.

Водитель Tesla рассказал полиции, что ехал с включенной функцией полуавтоматического управления Autopilot со скоростью примерно 110 км в час. По его словам, электроника никак не отреагировала на препятствие, поэтому он сам нажал на педаль тормоза, однако «было уже слишком поздно».

«При использовании системы Autopilot водителю необходимо сохранять полную концентрацию на дороге, держать руки на руле и в любой момент быть готовым взять управление на себя», — отмечено на сайте Tesla.

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