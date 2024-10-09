Инициатива Укрзализныци по унификации тарифа на грузовые перевозки является необоснованной, поскольку себестоимость услуг, которые компания предоставляет перевозчикам, является разной. Об этом заявил генеральный директор Федерации работодателей Украины Владимир Гусак.

"Следует переходить к справедливой системе тарифообразования, ведь тариф на маршрутные перевозки имеет совсем другую себестоимость. Там задействовано относительно небольшое количество станций. Грузоотправитель формирует поезд, а Укрзализныце остается только подать локомотив и вывезти по определенному маршруту. И, конечно, совсем другая себестоимость - когда груз, скажем, металлолома, надо собирать по одному вагону по всей Украине. И, бесспорно, на такие виды перевозок эти тарифы должны быть разными, учитывая их реальную себестоимость", - отметил Гусак.

В то же время он отметил, что сейчас украинская экономика не может себе позволить очередной рост грузовых железнодорожных тарифов, который неизбежно ударит по промышленности и приведет к сокращению производства.

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"Мы продолжаем настаивать, что сейчас точно не может идти речь о повышении тарифов. Наоборот: для того, чтобы дать возможность украинским предприятиям, украинской промышленности, украинскому сельскому хозяйству пережить эти тяжелые времена во время военного положения, надо тарифы снизить. Мы надеемся, что нас услышат другие государственные органы, и там есть положительные сдвиги", - рассказал Гусак.

Напомним, первое полугодие Укрзализныця закончила с прибылью в почти 3 млрд грн. Но позже руководитель компании Евгений Лященко заявил, что до конца года компания получит убыток в более чем 2 миллиарда гривень.

Почему ожидаются убытки, если объемы перевозок постоянно растут, он не объяснил. Зато предложил "гармонизировать" тарифы на грузовые перевозки, которые приведут к очередному подорожанию - после рекордного роста на 70% во время войны.

В свою очередь производители строительных материалов заявили, что в случае гармонизации тарифов, стоимость строительных материалов в Украине стремительно возрастет.