В очередях на территории Польши в направлении Украины находится около 2 тысяч 900 грузовых транспортных средств.

В Государственной пограничной службе Украины рассказали о ситуации на границе с Польшей, где польские перевозчики блокируют движение грузовиков. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире информационного марафона "Единственные новости".

Он отметил, что блокирование границы Украины продолжается на трех направлениях со стороны Польши.

"По состоянию на утро, по той информации, которую мы имеем от польских коллег, в очередях на территории Польши в направлении Украины находится около 2 тысяч 900 грузовых транспортных средств. Больше всего - напротив пункта Краковец - 1 200, напротив Ягодина - 1 100, и напротив Равы Русской - около 600", - сказал Демченко.

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Представитель ГПСУ уточнил, что эти данные могут быть неполными, ведь другие грузовики могут находиться немного дальше на определенном расстоянии от границы.

"Также из-за блокировки этих направлений мы фиксируем, что увеличились очереди и на других, в частности напротив пункта пропуска Шегини находится около 1 300 грузовиков и еще совокупно 300 грузовиков напротив пунктов пропуска Гринев, Устилуг и Смильница", - сообщил спикер.

По его словам, участники акции, которая проводится на территории Польши, пропускают по несколько грузовиков в час как на выезд из Польши, так и на въезд. "Но это не решает всех необходимых вопросов относительно интенсивности движения", - отметил он.

Демченко напомнил, что ранее на пункте пропуска Ягодин, до протеста польских перевозчиков, за сутки границу пересекало от 1200 до 1300 грузовиков в обоих направлениях.

Обновлено 10.30. Как сообщил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач, заявления о пропуске гуманитарной помощи и опасных грузов не соответствуют действительности.

"Мы зафиксировали многочисленные факты, когда цистерны с топливом и гуманитарка стоят в очередях", - отметил Деркач.

По его словам, информацию об этих случаях уже передают польским коллегам.

"Ожидаем ответ, как это коррелируется с заявлениями о беспрепятственном пересечении таких грузов", - добавил замминистра инфраструктуры.

Ситуация на границе с Польшей - что известно

Как сообщал УНИАН, с 6 ноября польские забастовщики заблокировали движение грузового транспорта в направлении крупнейших пунктов пропуска "Ягодин - Дорогуск", "Краковец - Корчева" и "Рава-Русская - Гребене". Ключевым требованием является возврат к системе разрешений на грузовые перевозки для украинских транспортеров.

15 ноября Союз автомобильных перевозчиков Словакии также угрожал заблокировать пересечение границы со словацкой стороны для украинских перевозчиков. 16 ноября представители Союза на час блокировали пункт пропуска "Вишне-Немецкое". Этим они хотели выразить поддержку польским коллегам.

В Украине создан штаб помощи украинским водителям, которые оказались заблокированными на границе с Польшей, чтобы обеспечить людей едой, питьевой водой, медикаментами и горючим.

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