Пентагон заказал разработку гиперзвукового боевого блока

Разработкой гиперзвукового оружия, помимо США, официально занимаются Россия, Китай и Франция.

Агентство перспективных оборонных разработок Минобороны США (DARPA) заключило с американской корпорацией Raytheon контракт на разработку тактического гиперзвукового планера.

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Об этом сообщает N+1, ссылаясь на информацию Raytheon. Контракт предполагает проектирование гиперзвуковой системы вооружения, состоящей из баллистической ракеты и гиперзвукового планера. Стомость проекта превышает 63 миллиона долларов.

Предполагается, что баллистическая ракета будет выводить планер в верхние слои атмосферы и разгонять его до гиперзвуковой скорости (более пяти чисел Маха). Тактический блок будет отстыковываться от носителя и сможет маневрировать на пути к цели. Подобная система позволит наносить быстрые удары на больших расстояниях и эффективно преодолевать вражескую ПВО.

Отмечается, что в настоящее время разработкой гиперзвукового оружия, помимо США, официально занимаются Россия, Китай и Франция.

Первой о разработке и скором принятии на вооружение подобной системы в 2018 году заявила Россия. Утверждается, что аппарат, разработанный в рамках проекта «Авангард», сможет поражать цели на скорости более 20 чисел Маха. Принять его на вооружение якобы планируют до конца 2019 года.

Ранее сообщалось, что США летом 2018 года в рамках учений RIMPAC (Rim Of The Pacific) провели около двадцати испытательных запусков гиперзвуковых снарядов с эскадренного миноносца USS Dewey.