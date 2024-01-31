Air Serbia будет выполнять больше рейсов в Россию, что еще больше усилит воздушное сообщение между двумя странами.

Сербский авиаперевозчик Air Serbia, несмотря на санкции Евросоюза против РФ, планирует добавить 19 новых рейсов в неделю к российским направлениям, таким как Москва, Санкт-Петербург и Казань, сообщает портал SchengenVisaInfo.

Отмечается, что с 31 марта Air Serbia будет выполнять больше рейсов к 15 направлениям, включая Россию, что еще больше усилит воздушное сообщение между двумя странами.

"Сербский флагманский перевозчик планирует добавить к своим маршрутам направления в Россию: Москва, Санкт-Петербург и Казань, еженедельно летая 19 самолетами в российскую столицу из Сербии", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что после начала российского вторжения в Украину в марте 2022 года Air Serbia под давлением Европейского Союза объявила о сокращении рейсов в Москву.

Сербия и Россия: что известно

В 2023 году сообщалось, что авиакомпания Air Serbia увеличила количество рейсов между Будапештом и Белградом до 17 в неделю. Таким образом больше россиян смогут выбрать Венгрию для въезда в ЕС.

В сентябре 2023 года стало известно, что в руководстве Европейского Союза были обеспокоены действиями Сербии, которая начала массово предоставлять по ускоренной процедуре гражданство своей страны россиянам. Тогда же отмечалось, что россияне с сербским паспортом имеют возможность свободно ездить на территорию Евросоюза, пользуясь безвизовым режимом, что создает угрозу в сфере безопасности стран ЕС.

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