Евросоюз ввел санкции еще в 2014 году и существенно расширил их в феврале 2022 года, после начала полномасштабной агрессии против Украины.

Совет Европейского союза продлил действие санкций против России еще на шесть месяцев - до 31 июля 2024 года. Об этом сообщается в пресс-релизе законодательного собрания.

"Пока незаконные действия РФ продолжают нарушать запрет применения силы, что является серьезным нарушением обязательств по международному праву, целесообразно сохранить в силе все меры, введенные ЕС, и принять дополнительные меры, если это будет необходимо", - говорится в заявлении.

Как вводили санкции

Евросоюз ввел экономические санкции против РФ 31 июля 2014 года, существенно расширив их после февраля 2022 года. Последний на сегодня, 12-й пакет ограничительных мер, Европейский совет принял 18 декабря прошлого года.

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Санкции затрагивают различные аспекты, связанные с технологиями, промышленностью, торговлей, финансами, транспортом и предметами роскоши.

Уже скоро ЕС должен ввести новый, 13-й пакет ограничительных мер. Они коснутся большого количества физических и юридических лиц, связанных с вторжением в Украину. Пакет планируют одобрить до 24 февраля.

Кроме Евросоюза, активное санкционное давление на Россию оказывают США. В январе они ввели новые ограничения, связанные с российской нефтью. Эти санкции коснулись трех компаний и трех нефтяных танкеров.

США надеются, что такие меры позволят вдвое сократить доходы РФ от продажи нефти и газа до конца этого десятилетия. Насколько достижима эта цель - вопрос открытый. По данным аналитической организации CREA, обнародованным в конце года, Россия за время войны получила от продажи нефти, природного газа и угля примерно 550 млрд евро.

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