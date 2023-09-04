Россияне с сербскими паспортами свободно ездят в ЕС, пользуясь безвизовым режимом.

Руководство Европейского Союза обеспокоено действиями Сербии, которая начала массово давать свое гражданство россиянам по ускоренной процедуре. Как сообщает SchengenVisaInfo.com, россияне с сербским паспортом имеют возможность свободно ездить в ЕС без получения визы, что создает угрозу в сфере безопасности.

"Европейской комиссии известно о большом количестве российских граждан, которые поселились в Сербии после агрессии России против Украины. Ожидается, что как страна-кандидат (на членство в ЕС) Сербия будет постепенно адаптироваться к политике и решениям Европейского Союза. Комиссия внимательно следит за ситуацией и обменивается информацией с властями Сербии о пребывании российских граждан в Сербии", – заявил спикер Еврокомиссии.

ЕС уже не впервые выражает свою обеспокоенность из-за того что, Сербия уж слишком активно раздает свои паспорта иностранцам. В мае этого года комиссия уже выражала беспокойство из-за этого. Тогда представитель Еврокомиссии заявил, что Сербия рискует потерять безвизовый режим с ЕС, поскольку количество граждан третьих стран, которые получают гражданство и затем въезжают в страны ЕС без виз, возросло.

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Помимо вышеупомянутого, страны ЕС также жаловались на увеличение количества нелегальных мигрантов, которые попадают в блок через Сербию. По их словам, значительно возросло количество нелегальных приездов из стран, для которых Сербия отменила визовый режим.

По этой причине они постоянно требовали от страны ввести более строгие правила для всех.

Украина и Сербия - последние новости

Как писал УНИАН, в конце августа президент Сербии Александар Вучич встретился с Владимиром Зеленским. После встречи украинский лидер заявил, что разговор был достаточно "открытым, честным и продуктивным".

На следующий день премьер-министр Сербии по видеосвязи выступила на саммите Крымской платформы. Однако чуть позже Сербия открестилась от поддержки этой дипломатической инициативы.

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