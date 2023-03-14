Количество рейсов из Венгрии в РФ постоянно растет.

Авиакомпания Air Serbia, которая не останавливала авиасообщение с Россией, увеличивает количество рейсов между Будапештом и Белградом до 17 в неделю. Таким образом больше россиян смогут выбрать Венгрию для въезда в ЕС.

Объявление было сделано компанией Air Serbia, мажоритарным владельцем которой является государство, сообщает Euractiv.

Как известно, Сербия не вводила санкции против РФ, а ее авиаперевозчик продолжает выполнять рейсы в четыре российских города. Отмечается, что авиакомпании РФ могут летать в пределах Сербии, однако не могут добраться до нее, поскольку Сербия окружена странами, которые ввели антироссийские санкции.

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По данным издания, прямые рейсы из Будапешта в Россию были популярны еще до полномасштабного вторжения в Украину. Однако после начала войны венгерский Wizz Air постоянно увеличивает количество мест на этих рейсах.

Закрытие границ для россиян

9 сентября 2022 года Совет ЕС утвердил прекращение соглашения об упрощенном визовом режиме из РФ. Решение заработало 12 сентября 2022 года. С тех пор визовый сбор для граждан страны-агрессора вырос с 35 до 80 евро.

Уже 17 января 2023 года туристам из РФ перестали выдавать многократные шенгенские визы.

Позже, 28 января, стало известно о том, что россиянам прекратили оформлять биометрические зарубежные паспорта со сроком действия 10 лет.

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