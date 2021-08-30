Измерение скорости автомобильного транспорта будет осуществляться на 319 участках дорог.

С 30-го августа на украинских дорогах начали работать новые радары для измерения скорости движения.

Об этом сообщается на сайте патрульной полиции Украины.

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На дорогах были установлены радары TruCAM. Измерение скорости автомобильного транспорта будет осуществляться на 319 участках дорог.

Об использовании правоохранителями приборов водителей будут информировать предупредительные знаки фото и видеофиксации нарушений.

Общее количество приборов на дорогах теперь составляет 180.

В каких областях появились радары:

в Кировоградской области;

в Харьковской области;

в Житомирской области;

в Ивано-Франковской области;

в Запорожской области;

в Донецкой области.

Где именно стоят новые радары:

Донецкая область:

г., Краматорск, ул. Левобережная.

Житомирская область:

4-9 км автодороги Р-18 Житомир — Попельня — Сквира — Володарка — Ставище.

Запорожская область:

г. Запорожье, ул. Скворцова;

г. Бердянск, Мелитопольское шоссе.

Ивано-Франковская область:

51-55 км автодороги Н-10 Стрый — Ивано-Франковск — Черновцы — Мамалыга;

137-139 км автодороги Н-10 Стрый — Ивано-Франковск — Черновцы — Мамалыга;

113-116 км автодороги Р-24 Татаров — Косов — Коломыя — Каменец-Подольский.

Кировоградская область:

г. Кропивницкий, ул. Вокзальная;

г. Кропивницкий, ул. Мурманская.

Харьковская область:

519-532 км автодороги М-03 Киев — Харьков — Довжанский.

TruCAM на украинских дорогах:

С 1 июля патрулировать на украинские дороги выехали так называемые "фантомы" – полицейские автомобили без опознавательных знаков, но с интегрированными системами контроля скорости.

5 августа 2021 года суд своим решением постановил, работникам полиции не разрешается измерять скорость движения прибором TruCAM с рук.

Автор: Елена Коваленко