С 30-го августа на украинских дорогах начали работать новые радары для измерения скорости движения.
Об этом сообщается на сайте патрульной полиции Украины.
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На дорогах были установлены радары TruCAM. Измерение скорости автомобильного транспорта будет осуществляться на 319 участках дорог.
Об использовании правоохранителями приборов водителей будут информировать предупредительные знаки фото и видеофиксации нарушений.
Общее количество приборов на дорогах теперь составляет 180.
В каких областях появились радары:
в Кировоградской области;
в Харьковской области;
в Житомирской области;
в Ивано-Франковской области;
в Запорожской области;
в Донецкой области.
Где именно стоят новые радары:
Донецкая область:
- г., Краматорск, ул. Левобережная.
Житомирская область:
- 4-9 км автодороги Р-18 Житомир — Попельня — Сквира — Володарка — Ставище.
Запорожская область:
- г. Запорожье, ул. Скворцова;
- г. Бердянск, Мелитопольское шоссе.
Ивано-Франковская область:
- 51-55 км автодороги Н-10 Стрый — Ивано-Франковск — Черновцы — Мамалыга;
- 137-139 км автодороги Н-10 Стрый — Ивано-Франковск — Черновцы — Мамалыга;
- 113-116 км автодороги Р-24 Татаров — Косов — Коломыя — Каменец-Подольский.
Кировоградская область:
- г. Кропивницкий, ул. Вокзальная;
- г. Кропивницкий, ул. Мурманская.
Харьковская область:
- 519-532 км автодороги М-03 Киев — Харьков — Довжанский.
TruCAM на украинских дорогах:
С 1 июля патрулировать на украинские дороги выехали так называемые "фантомы" – полицейские автомобили без опознавательных знаков, но с интегрированными системами контроля скорости.
5 августа 2021 года суд своим решением постановил, работникам полиции не разрешается измерять скорость движения прибором TruCAM с рук.