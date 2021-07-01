Патрульные будут использовать машины для поиска нарушителей ПДД.

С 1 июля патрулировать на украинские дороги выехали так называемые «фантомы» – полицейские автомобили без опознавательных знаков, но с интегрированными системами контроля скорости.

Как сообщал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, сначала патрулировать будут всего четыре таких автомобиля Skoda Kodiaq. Позже их количество планируют увеличить.

Патрульные будут использовать машины для поиска нарушителей правил дорожного движения. Их системы контроля фиксируют скорость как попутных, так и встречных автомобилей.

Первые автомобили закупило Государственное агентство инфраструктурных проектов за 6,6 миллиона гривень. Именно там их и назвали «фантомами».

Читайте такжеВ полиции рассказали, сколько "заработали" на штрафах за превышение скоростиПо словам Геращенко, в дальнейшем полиция планирует полностью переходить на автоматическую фиксацию нарушений ПДД.

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Автор: Катерина Шварц