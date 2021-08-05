Закон не позволяет сотруднику полиции измерять скорость движения прибором TruCAM с рук.

Суд своим решением постановил, работникам полиции не разрешается измерять скорость движения прибором TruCAM с рук.

Пользоваться прибором TruCAM можно только при условии, если он установлен стационарно, сообщает юридическая компания "Дорожный Адвокат".

Такое решение вынес Второй апелляционный административный суд в деле №554/1946/21 по иску одного из водителей, который оспорил выписанный ему штраф за превышение скорости.

Отмечается, что полицейские остановили и оштрафовали водителя за превышение скорости, при этом правоохранитель держал прибор TruCAM в руках.

Водитель решил доказать в суде, что скорость может измеряться этим прибором только в случае его закрепления на стационарном неподвижном объекте.

В результате суд установил, что фиксация скорости автомобиля осуществлялась инспектором прибором Trucam с рук. При этом, по убеждению суда, ручное фиксирование скорости может дать большую погрешность, чем предусмотрено свидетельством о проверке, поэтому это ставит под сомнение точность измерения показателя скорости движения автомобиля.

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Во время рассмотрения дела суд согласился, что приборы измерения скорости должны быть размещены только стационарно встроенным способом. Зато ручное измерение скорости прямо противоречит предписаниям ст. 40 Закона "О Национальной полиции".

По решению суда прибор TruCam при проведении фиксации скорости транспортного средства не может содержаться инспектором полиции в руках, а должен быть стационарно встроенным.

Как сообщал УНИАН, с 1 июля патрулировать на украинские дороги выехали так называемые " фантомы" – полицейские автомобили без опознавательных знаков, но с интегрированными системами контроля скорости.

Автор: Олег Давыгора