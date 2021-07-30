Речь идет об улице Паторжинского и Ботанической площади.

В Киеве уже на двух улицах введено ограничение скорости движения транспорта до 20 км в час.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте киевских властей.

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Речь идет об улице Паторжинского и Ботанической площади, на которых устроили совместное движение для транспорта и велосипедов.

"На улице Паторжинского в Шевченковском районе устроили совместное движение для транспорта и велосипедов. Разрешенная скорость движения на этой улице – 20 км/ч, что является более безопасным для велосипедистов. Улица соединит велополосу на улице Рейтарской и велодорожку на Прорезной", - говорится в сообщении.

Как отметил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Александр Густелев, Киев – первый город в Украине, где в начале июля этого года было введено совместное движение велосипедистов и моторизованного транспорта.

"Первой ласточкой" в столице стала Ботаническая площадь. Участок соединяет уже существующую велополосу на улице Леонтовича и будущую велосипедную дорожку на улице Ивана Франко, которая устраивается в рамках капитального ремонта улицы", - отметил он.

Густелев сообщил, что в ближайшее время совместное движение будет введено на еще одной столичной улице – Неманской в Печерском районе.

"Она присоединится к полосе для движения общественного транспорта на бульваре Дружбы народов, на которой также разрешено движение велосипедов", – пояснил чиновник.

Он подчеркнул, что важно, чтобы водители соблюдали скоростной режим и не парковали автомобили в правой полосе движения и на тротуарах.

Новые развязки:

Государственное агентство автомобильных дорог Украины построит три транспортные развязки на подъездах к Киеву, которые обеспечат безопасное распределение транспортных потоков и разгрузку транспортных узлов на международных трассах.

В частности, для строительства развязок определено три места: 15-й километр на трассе M-05 Киев - Одесса (в районе населенного пункта Чабаны), 21-й километр на этой же трассе (пункт Вита-Почтовая), а также 21-й километр на дороге M-06 Киев - Чоп (пункт Стоянка).

Автор: Инна Андалицкая