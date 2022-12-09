Художник привлек внимание мирового сообщества к масштабам разрушений города.

Известный английский художник и политический активист под псевдонимом Бэнкси стал почетным гражданином Ирпеня.

Такое решение было принято на сессии Ирпенского городского совета, сообщает мэр города Александр Маркушин на своей странице в социальной сети Facebook. В городе есть граффити художника, на котором изображена гимнастка на дыре от российского снаряда.

"Художник Бэнкси оставил на одном из разрушенных рашистами домов в Ирпене свое граффити, таким образом привлекая внимание мирового сообщества к масштабам разрушений Ирпеня и увековечив своим творчеством историю борьбы Ирпеня и идею его возрождения", - говорится в решении.

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Также почетным гражданином города стал руководитель регионального филиала Юго-Западной железной дороги Андрей Букин.

"Андрей Букин лично координировал помощь по эвакуации по железной дороге жителей Ирпеня, создание комфортного и уютного "Железного городка" для временного проживания ирпенцев, которые потеряли жилье, быстрое восстановление железнодорожного моста через реку Ирпень, перевозки гуманитарной помощи и материалов для восстановления нашего города", - отметил мэр.

Граффити Бэнкси в Украине

Как сообщал УНИАН, осенью Бэнкси создал в Украине семь граффити.

По данным СМИ, он прибыл в Украину инкогнито. Позже на его странице в Instagram появилось видео в поддержку украинцев.

2 декабря группа людей срезали со стены граффити Бэнкси в Гостомеле. Их задержали на месте.

Известно, что граффити с женщиной в противогазе не повреждено, оно находится у правоохранителей. Власть решает вопрос о его хранении и дальнейшей судьбе.

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба отметил, что работы Бэнкси в области находятся под охраной полиции.

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