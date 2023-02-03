Владельца "Группы Вагнера" подозревают в совершении ряда тяжких уголовных преступлений в ходе текущей войны.

Украинские правоохранители заочно сообщили о подозрении в совершении военных преступлений руководителю российской частной армии "Группа Вагнера" Евгению Пригожину. Об этом рассказал генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

Согласно материалам следствия, Пригожин при поддержке российских властей занимался вербовкой, подготовкой и управлением подчиненных ему наемников, которые затем использовались в войне против Украины.

"Руководитель этого ЧВК непосредственно ответственен за тысячи военных преступлений. Он открыто признает свою роль в ведении войны против Украины и с разрешения Кремля решает кадровые вопросы, вербуя десятки тысяч заключенных", – отметил Костин.

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В прокуратуре уточнили, что руководителю ЧВК "Вагнер" инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и ведение агрессивной войны (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 УК Украины).

По словам генпрокурора, рядовые наемники "Вагнера" также не смогут избежать уголовной ответственности за свои преступления против Украины. Причем бегство за границу им не поможет, уверяет Костин.

"Прокуроры уже провели допросы двух таких бойцов, которые находятся в ЕС. Также продолжается проверка причастности к военным преступлениям еще одного участника ЧВК, который находится в Норвегии. Соответствующий запрос на проведение следственных действий вскоре будет отправлен нашим норвежским коллегам", – заявил он.

Война в Украине – роль Пригожина

Российский олигарх с уголовным прошлым Евгений Пригожин создал собственную частную армию, позднее известную как "Группа Вагнера", в мае 2014 года для участия в войне на Донбассе. Долгое время он отрицал ее существование, но в середине 2022 года всё же признал и начал активно пиарить.

Летом прошлого года Пригожин, очевидно, получил разрешение Кремля на массовую вербовку российских заключенных в свою частную армию. Он лично ездил по тюрьмам и набирал будущее "пушечное мясо".

Осенью 2022 года и без того непростые отношения Пригожина с окружением Путина и руководством армии РФ сильно обострились. В октябре олигарху удалось добиться снятия с должности командующего российскими войсками в Украине. Но после разгрома вагнеровцев в битве за Соледар Пригожин резко утратил значительную часть своего влияния внутри РФ.

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