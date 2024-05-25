Он использовался россиянами для переброски продукции с военных заводов РФ.

Партизанское движение АТЕШ устроило диверсию на железной дороге в российском Ярославле.

Как сообщают в тг-канале АТЕШ, Ярославль - это важный логистический узел, который использовался россиянами для переброски продукции с военных заводов РФ.

"Агент нашего движения уничтожил релейный шкаф на железной дороге в Ярославле, что привело к неполадкам в работе ближайшей железнодорожной станции "Полянки", - рассказали партизаны.

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Отмечается, что благодаря этой успешной диверсии была затруднена транспортировка продукции военного назначения Ярославского радиозавода, Рыбинского завода Сатурн, конструкторского бюро Луч и других.

"К рядам нашего движения присоединяются все больше россиян. Они активно борются против нынешнего рашистского порядка в их стране. Мы готовим десятки новых операций, которые приблизят конец путинского режима", — добавляет АТЕШ.

Оккупанты бегут из Джанкоя в Крыму

Как сообщали в АТЕШ, армия РФ начала эвакуацию своих военнослужащих из Джанкоя (север оккупированного Крыма), а также активно восстанавливает аэродромы в глубине полуострова.

В то же время, партизаны уверены, что, несмотря на все усилия, оккупанты не смогут в скором времени построить для своих самолетов соответствующие закрытые укрытия. Причина - в сложных технологических процессах, высокой стоимости строительства и значительного времени, которое требуется для возведения таких объектов.

Отмечается, что действия оккупантов свидетельствуют о стремлении рассредоточить свои войска и технику в Крыму в преддверии новых успешных атак Сил обороны Украины.

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