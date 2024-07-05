Журналистов на место происшествия не допустили, информация просочилась лишь в местные паблики.

Партизаны движения "АТЕШ" провели диверсию на железнодорожной ветке, по которой россияне перевозили боеприпасы из Северной Кореи, движение ЖД-составов остановлено. Об этом сообщается в телеграм-канале движения.

"Агентам "АТЕШ" удалось провести успешную операцию на Транссибирской железнодорожной магистрали под Екатеринбургом. В результате был произведен подрыв ЖД полотна, по которому осуществлялась доставка северокорейских боеприпасов", - говорится в сообщении.

Как отмечают партизаны, журналистов на место происшествия не допустили. Информация просочилась лишь в местных пабликах.

Видео дня

"Любопытно, что только после получения команды из областного управления ФСБ дали разрешение ремонтной бригаде прибыть на место и приступить к восстановительным работам", - говорится в сообщении.

Они также анонсировали еще больше взрывов на железной дороге, пока по ней возят боеприпасы.

Диверсии партизан

В "Атеш" уже не раз сообщали об успешных операциях своих агентов против оккупационных сил РФ. В частности, в конце мая появилась информация, что партизаны в России устроили диверсию на важном логистическом узле - в городе Ярославль.

А в конце июня в городе Клин Московской области агент партизанского движения "Атеш" совершил диверсию, был уничтожен "Ливень" - станция спутниковой связи. Как следствие - ослаблена система ПВО всей Московской области.

Вас также могут заинтересовать новости: