Глобальные продажи модели Wuling Starlight выросли на 582%, благодаря чему модель обеспечила себе место в десятке лидеров.

По итогам 2024 года Mercedes-Benz E-Class вернул себе лидерство на мировом рынке автомобилей бизнес-класса. Об этом сообщает портал Focus2Move.

Отмечается, что продажи Mercedes-Benz E-Class достигли 251 807 автомобилей за год (-1,6%). На втором месте расположилась модель Audi A6 с показателем в 235 464 проданные единицы (-8,3%), а на третьем находится китайский BYD Han с 209 763 проданными авто (-0,3%).

Самый фантастический рост продаж продемонстрировала китайская модель Wuling Starlight (+582,5%). Это среднеразмерный седан, который выпускается компанией SAIC-GM-Wuling. Интересно, что Starlight создавался для внутреннего китайского рынка, где он официально дебютировал осенью 2023 года.

Видео дня

ТОП-10 самых популярных моделей бизнес-класса:

Mercedes-Benz E-Class - 251 807 авто (-1,6%). Audi A6 - 235 464 авто (-8,3%). BYD Han - 209 763 авто (-0,3%). BMW 5 Series - 209 607 авто (-20,8%). Hongqi H5 - 149 045 авто (+28,0%). Zeekr 001 - 102 173 авто (+33,8%). Toyota Crown - 88 151 авто (+29,1%). Hongqi E-QM5 - 81 056 авто (+2,4%). Wuling Starlight - 72 995 авто (+582,5%). Hyundai Grandeur - 71 656 авто (-36,6%).

Роскошные авто - важные новости

Недавно в Министерстве экономики Украины обнародовали список моделей, которые попадают под транспортный налог в новом году. В список попали, в частности, автомобили от Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, и Mercedes-Benz.

Отметим, что транспортный налог должны уплатить как физические, так и юридические лица. Его ставка является фиксированной и составляет 25 тысяч гривен в год.

Кроме того, ранее западные специалисты установили, что россияне все еще могут купить элитные авто от европейских брендов, хотя их ввоз в РФ официально запретили. Среди главных помощников в обходе западных ограничений называют Грузию.

Вас также могут заинтересовать новости: