Этот налог платять юридические и физические лица.

Министерство экономики Украины обнародовало список авто, которые попадают под транспортный налог в 2025 году. В перечень попали машины с объемом двигателя более 2,5 литров.

Согласно данным ведомства, в список попали авто таких марок, как Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Hymer-Mercedes, Ineos, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-AMG, Mercedes-Benz, Mercedes-Maybach, Porshche, Rolls-Royce, Toyota.

Отмечается, что год выпуска таких авто варьируется от года до пяти лет в зависимости от марки и модели.

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Транспортный налог – что известно

Транспортный налог уплачивают как физические, так и юридические лица. Его ставка фиксированная и составляет 25 тысяч гривень в год.

Облагаются этим налогом автомобили, стоимостью более 375 минимальных заработных плат. Кроме того, под налогообложение попадают машины не старше пяти лет.

В начале февраля 2024 года стало известно, что к опубликованному перечню моделей авто, подпавшим под транспортный налог, добавили 184 модели таких марок как: Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Jaguar, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, Porsche, Rivian, Tesla.

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