Установка Starlink перенесена на 2024 год.

В связи с задержкой сертификации латвийская авиакомпания airBaltic отложила установку Starlink компании SpaceX на свои самолеты.

Как сообщает Аvianews, установка Starlink перенесена на 2024 год. Изначально авиаперевозчик рассчитывал начать установку специального оборудования, которое позволит пассажирам пользоваться высокоскоростным интернетом во время перелета в 2023 году.

Сообщалось, что услуга будет бесплатной, а пассажирам не нужно будет проходить авторизацию для входа в сеть.

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"airBaltic находится в постоянном общении со SpaceX и Airbus для получения необходимого дополнительного сертификата на самолет (supplemental type certification), чтобы оснастить флот авиакомпании из авиалайнеров Airbus A220-300 интернет-связью от Starlink. Сейчас авиакомпания ожидает, что установка оборудования начнется в 2024 году", — сообщили в пресс-службе airBaltic.

Авиакомпания станет первой в Европе, которая предложит авиапутешественникам пользоваться интернетом от Starlink на борту самолета.

Особенностью услуги от Starlink является большая ширина канала и низкая задержка передачи данных 20 мс. Такие параметры позволят пассажирам играть в онлайн-игры или совершать видео-звонки во время полета.

Интернет на борту самолета

В январе 2023 года собщалось о том, что первая в Европе авиакомпания запустит интернет от Starlink в самолетах уже в этом году. Латвийская airBaltic рассчитывала выполнить все работы по установке оборудования Starlink на всех своих самолетах в течение 2023 года.

В октябре 2023 года сообщалось о том, что Qatar Airways оборудует свои самолеты быстрым интернетом от Starlink. Starlink позволит пассажирам Qatar Airways использовать Wi-Fi со скоростью интернета до 350 мегабит в секунду.

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