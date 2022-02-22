Дневные рейсы авиакомпании в Ригу и Вильнюс сохраняются.

Латвийская авиакомпания airBaltic приостанавливает ночные рейсы в/из Украины до конца февраля 2022 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление авиакомпании от 22 февраля.

"В сложившейся ситуации компания решила до конца февраля 2022 года приостановить ночные полеты в Украину и из Украины. Компания продолжит выполнять рейсы из Киева как в Ригу, так и в Вильнюс", – сообщила airBaltic.

В частности, из-за этого решения отменяются пять ночных рейсов между Киевом и Вильнюсом и два рейса между Одессой и Ригой. Пассажирам предложат перенести бронирование на другие рейсы.

В то же время дневные рейсы airBaltic сохраняются – на этой неделе авиакомпания ежедневно продолжит летать между Киевом и Ригой и выполнять два рейса между Киевом и Вильнюсом.

Ситуация на рынке авиаперевозок Украины из-за российской агрессии

12 февраля 2022 года нидерландская компания KLM отменила все рейсы в Украину из-за угрозы войны в стране.

Впоследствии источники СМИ сообщили, что ряд крупных международных страховщиков могут отказаться покрывать страховые случаи авиакомпаний при полетах в воздушном пространстве Украины.

В Министерстве инфраструктуры Украины заявили, что небо над Украиной остается открытым, а государство работает над предупреждением рисков для авиаперевозчиков. В то же время там отметили, что у некоторых перевозчиков возникают сложности из-за колебаний на рынках страхования.

В конце концов 13 февраля Кабинет министров одобрил выделение 16,6 млрд грн для обеспечения безопасности полетов в Украине для страховых и лизинговых компаний.

По состоянию на 22 февраля 2022 года рейсы в Украину на длительное время отменили четыре иностранные авиакомпании.

Украинские авиакомпании продолжают выполнять рейсы по расписанию, с незначительными изменениями. Также они не планируют менять полетные программы в будущем.