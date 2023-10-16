Starlink позволит пассажирам Qatar Airways использовать Wi-Fi со скоростью интернета до 350 мегабит в секунду.

Одна из лучших авиакомпаний мира Qatar Airways представит бесплатный интернет для своих пассажиров от компании Starlink Илона Маска.

Как сообщает пресс-служба авиакомпании, Starlink позволит пассажирам Qatar Airways использовать Wi-Fi со скоростью до 350 мегабит в секунду для игр, доступа к VPN, спортивных трансляций и многого другого.

"Qatar Airways с гордостью объявляет о подписании соглашения со Starlink по обеспечению бесперебойного бесплатного Wi-Fi для своих пассажиров по всему миру", - отметил исполнительный директор Qatar Airways Group Акбар Аль Бейкер.

Отмечается, что высокоскоростной широкополосный интернет с низкой задержкой будет бесплатным для всех пассажиров - с удобным "доступом в один клик" на борту.

Пока авиакомпания не уточнила срок запуска услуги Starlink на своих авиалайнерах. В настоящее время Qatar Airways и Starlink находятся на стадии предзапуска стратегии развертывания всего флота Qatar Airways.

Таким образом Qatar Airways является пятой авиакомпанией, которая станет партнером Starlink, поскольку о желании предоставлять услуги Starlink в самолетах также уже заявили авиакомпании JSX, Hawaiian Airlines, AirBaltic, ZIPAIR.

Мировая авиация - последние новости

В июне 2023 года британское агентство Skytrax опубликовало ежегодный рейтинг лучших авиакомпаний мира. Тогда лучшей авиакомпанией мира на церемонии награждения World Airline Awards 2023 был признан Singapore Airlines. Второе место заняла Qatar Airways, третье-ANA All Nippon Airways, четвертое - Emirates, пятое - Japan Airlines.

В сентябре украинский лоукостер SkyUp Airlines получила лицензию на полеты в США. Соответствующее разрешение было предоставлено четырем самолетам Boeing 737-800: UR-SQB, UR-SQC, UR-SQF и UR-SQP.

Позже SkyUp Airlines также получила лицензию на полеты в Канаду. Полученный сертификат FAOC позволяет предоставлять услуги и выполнять чартерные рейсы из других стран в Канаду.

Вас также могут заинтересовать новости: