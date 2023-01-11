Латвийская airBaltic рассчитывает выполнить все работы по установке оборудования Starlink на всех своих самолетах в течение 2023 года.

Латвийская авиакомпания airBaltic в 2023 году первой в Европе планирует запустить бесплатный спутниковый интернет от Starlink на всех своих самолетах.

Как пишет avianews.com, благодаря этому пассажиры авиакомпании смогут пользоваться доступом в сеть интернет сразу после того, как попадут на борт. Услуга будет доступна как на земле, так и во время перелета.

При этом в airBaltic уверяют, что доступ в сеть будет бесплатным, а для начала пользования не нужно будет вводить пароль.

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По имеющейся информации, airBaltic и компания Илона Маска SpaceX, которая является оператором Starlink, уже начали процесс сертификации специального оборудования для самолетов Airbus A220-300, которые использует авиакомпания. Сертификация должна доказать, что оборудование не влияет на системы самолета и его эксплуатация является безопасной.

После сертификации на всех самолетах авиакомпании должны установить спутниковую антенну, питание и Wi-Fi-роутеры, чтобы раздавать сигнал в салоне.

airBaltic рассчитывает выполнить все работы по установке оборудования Starlink на всех своих самолетах в течение 2023 года.

В то же время издание отмечает, что SpaceX будет предоставлять на каждый самолет канал в 350 мегабит. Таким образом, если все пассажиры на борту одновременно начнут пользоваться интернетом, каждый из них получит достаточно трафика, чтобы, например, просматривать потоковое видео, вести трансляцию из салона самолета, играть в онлайн-игры или совершать видео-звонки в полете.

SpaceX заявила о запуске услуги Starlink для самолетов в конце 2022 года. Компания отмечает, что интернет-трафик в самолетах не будет ограничен.

Как сообщал УНИАН, ранее латвийская авиакомпания airBaltic первой среди авиаперевозчиков Европы ввела новые демократические правила внешнего вида для экипажей самолетов.

В частности, теперь пилоты и бортпроводники авиакомпании имеют возможность самостоятельно выбирать прически, а также демонстрировать татуировки и пирсинг во время работы. Новые правила касаются также наземного персонала, обслуживающего пассажиров в терминалах.

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