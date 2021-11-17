Для получения возмещения заказчику не нужно устанавливать, на каком этапе перевозки произошли повреждение или потеря груза.

Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект, который совершенствует законодательное регулирование организационных и правовых основ мультимодальных перевозок грузов (транспортировка грузов по одному договору, но выполненная по меньшей мере двумя видами транспорта), а также улучшает государственную поддержку таких перевозок.

Как передает корреспондент УНИАН, за законопроект "О мультимодальных перевозках" (№4258) проголосовали 298 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, он предлагает ввести в Украине понятие мультимодальной и комбинированной перевозки грузов, мультимодального терминала, документа мультимодальной перевозки, оператора и заказчика мультимодальной перевозки, определение договора мультимодальной перевозки, его существенных условий, прав и обязанностей его сторон, основных принципов государственного регулирования и государственной помощи относительно такого вида перевозок.

"Проектом закона предлагается закрепить право участников мультимодальных перевозок осуществлять перевозку груза на основании заключения единого договора (договор мультимодальной перевозки) в отношении всех этапов перевозки независимо от изменения видов транспорта и осуществлять перевозку груза по одному перевозочному документу (документ мультимодальной перевозки), по которому стороны достигли согласия", - говорится в пояснительной записке.

Также предполагается, что во время предоставления услуги по мультимодальной перевозке грузов ответственность оператора мультимодальной перевозки за груз перед заказчиком услуги охватывает период с момента принятия им груза для мультимодальной перевозки и до момента выдачи груза.

Для получения возмещения за утраченный (поврежденный) груз заказчику услуги не нужно устанавливать, на каком этапе перевозки произошли повреждение или потеря груза или кто из перевозчиков не выполнил обязательства по своевременной его доставки.

Документом также предусмотрено установление предельного размера ответственности оператора мультимодальной перевозки в специальных правах заимствования в соответствии с действующей международной практикой.

Законопроект о мультимодальных перевозках:

В октябре 2020 года Кабинет министров предложил Верховной Раде принять законопроект о мультимодальных перевозках, который адаптирует украинское законодательство в этой сфере к европейским стандартам.

Автор: Дмитрий Шварц