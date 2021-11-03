Проект Приказа Министерства инфраструктуры Украины, которым предусматривается повышение тарифа на железнодорожные перевозки грузов 1-го класса с 01.01.2022 на 9%, содержит многочисленные нарушения и не соответствует нормам ряда законов, поэтому не может быть зарегистрирован Министерством юстиции.

Об этом говорится в открытом письме к министру юстиции Украины Денису Малюське, который есть в распоряжении УНИАН.

Как сказано в письме, около месяца назад начал действовать приказ МИУ №418, который уже повысил тарифы на перевозки грузов 1-го класса с 1 января и установил коэффициент к тарифам в размере 2,204. В свою очередь, новый проект приказа предусматривает еще одно повышение тарифов, без надлежащего обоснования соответствующего регуляторного механизма принципам регуляторной политики.

"Формально разработчик проекта Приказа анализ регуляторного влияния приобщил. Однако документ содержит настолько многочисленные нарушения требований действующего законодательства, что можно считать его полностью отсутствующим. В нем полностью отсутствует информация, предусмотренная статьей 8 Закона Украины "Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности" (далее – Закон), а именно – о целесообразности, адекватности, эффективности и сбалансированности этого решения", - подчеркивается в письме.

Так, в ОП "Укрметаллургпром" отмечают: "В анализе регуляторного влияния не обоснована необходимость государственного регулирования хозяйственных отношений, не доказана соответствие форм и уровня государственного регулирования, и отсутствуют альтернативы. Кроме того, в проекте отсутствует экономический анализ последствий, к которым может привести реализация этого Приказа, и обеспечения баланса интересов различных групп субъектов хозяйствования – например, Укрзализныци и других групп, которые получают услуги Укрзализныци по перевозке грузов, граждан и государства".

Кроме того, как отмечают в "Укрметаллургпроме", новый приказ предлагается принять в то время, как предыдущий Приказ о повышении тарифов еще даже не начал действовать. А значит, пока непонятно, удалось ли повышением тарифов решить те проблемы, для которых он был создан, в том числе - уменьшить убыточность УЗ.

"Предполагая, что разработчик декларирует в каждом случае одну и ту же проблему, он не доказывает, что она будет решена путем принятия конкретного приказа. Такая ситуация может привести к негативной практике регулятора повышать тарифы на грузовые железнодорожные перевозки без надлежащего обоснования и доказанной необходимости в любое время", - отмечается в письме.

Также в анализе регуляторного влияния разработчики не предоставили необходимую информацию о себестоимости грузовых перевозок, в том числе на перевозки грузов 1-го тарифного класса, и о рентабельности грузовых перевозок АО "Укрзализныця". А это значит, что ни у кого нет возможности проверить, насколько адекватным является желание УЗ в очередной раз повысить тарифы.

"Аналитические данные о подтверждении существования проблемы, а также эффект от повышения тарифов, исследованы лишь формально - ведь не предоставлены никакие подтверждающие данные, что эти направления для УЗ являются убыточными", - указывается в письме.

Отдельные замечания есть у промышленников данных по сравнение динамики индекса цен производителей промышленной продукции и индекса тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом, которые представили в МИУ – ведь, как оказалось, для этого сравнения в ведомстве приняли разные периоды года.

"Индексы цен производителей промышленной продукции и индекс тарифов на перевозку грузов должны быть взяты соответственно в текущем периоде по сравнению с базисным. Однако для индекса цен производителей промышленной продукции базовым периодом определен 2008 год. А для расчета показателей индекса тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом взят лишь IV квартал до IV квартала 2008 года", - указывается в письме.

Кроме того, в "Укрметаллургпроме" указывают: проект увеличивает финансовую нагрузку на промышленность, которая и без того страдает от экономического кризиса в стране.

"Запланированное повышение тарифов приведет к росту тарифной нагрузки на бизнес в целом на 10,1 плюс 2,3 млрд грн соответственно ежегодно. Расходы же предприятий, например, топливно-энергетического комплекса потенциально вырастут на более чем 30%, или 2 млрд грн ежегодно, что будет иметь катастрофические последствия для угольной и энергетической отраслей", - отмечается в письме.

Согласно статье 25 Закона "О принципах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности", регуляторный акт не может быть принят или одобрен, если в нем отсутствует анализ регуляторного воздействия, напоминают в "Укрметаллургпроме".

"Так как анализ регуляторного влияния к проекту приказа содержит многочисленные существенные недостатки, орган юстиции имеет все основания для отказа в государственной регистрации регуляторного акта. Поэтому призываем отказать в проведении государственной регистрации проекта приказа Министерства инфраструктуры Украины "О внесении изменения в коэффициенты, применяемые к тарифам", - резюмируется в письме.

Как известно, "Укрзализныця" и Министерство инфраструктуры решили в два этапа повысить тарифы на перевозку грузов УЗ: на 8% по 17.08.2021 года, и на 20,4% с 01.01.2022. В целом рост стоимости перевозок составит более 30%. Однако впоследствии они предложили повысить тариф на перевозку грузов первого класса еще на 9%. Таким образом, за последние 5 лет стоимость грузовых перевозок выросла более чем на 200%.

Автор: Григорий Бондарь