Если АО "Укрзализныця" начнет экспортировать металлолом по прямым контрактам с производителями, как это планирует его руководство, то это не приведет к 2-2,5 росту прибыли. Максимальная маржа украинских железных дорог от этих внешнеэкономических операций будет составлять $5 на 1 тонне сырья.

Такое мнение высказал экономист Алексей Кущ, передает "Апостроф".

"Руководство УЗ объявило, что просит правительство разрешить им продавать часть металлолома по прямым договорам на экспорт. Якобы, цены на внешних рынках выше в 2-2,5 раза, чем в Украине. Намерения повысить свою доходность похвальны, но в УЗ не понимают нюансы ценообразования на металлолом", - сказал он.

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По его словам, на внутреннем рынке все расходы с момента продажи металлолома несет покупатель, то есть, украинские заводы, тогда как при экспорте расходы лягут на продавца - "Укрзализныцю".

"Возьмем, к примеру, Польшу, ближайший к нам рынок. Цена на украинском и польском рынке составляют $169/т и $305/т соответственно. Разница существенная, но польский потребитель лома не будет забирать его на какой-то площадке УЗ в Украине, "Укрзализныця" будет обязана доставить этот товар на завод в Польше... Появятся дополнительные расходы, в частности, на переработку лома, перевозку до границы, уплату пошлины, перегрузку на авто в ЕС и тому подобное. И все они вместе дополнительно "съедят" $131/т. Таким образом, маржа УЗ от экспорта лома в Польшу будет составлять всего $5/т. при продажах в другие страны она будет еще меньше", - подсчитал Алексей Кущ.

Экономист выразил удивление, что УЗ уделяет серьезное внимание проблеме экспорта лома.

"У железных дорог есть очень много проблем, кроме продаж лома. Однако лоббируется именно эта схема в обход "Прозорро", которая не принесет никакой выгоды, только убытки для государства... Движения менеджеров УЗ вокруг металлолома не могут не вызвать подозрения, что найдена некая коррупционная схема, для которой активно ищут прикрытие", - констатировал он.

Ранее УЗ попросила Кабмин разрешить продажу металлолома на экспорт по прямым договорам. Сейчас железная дорога обязана заключать экспортные контракты в системе "Прозорро".

По итогам 2022 года "Укрзализныця" успешно реализовала через систему "Прозорро" 113,04 тыс. т лома черных металлов общей стоимостью 669,98 млн грн. с начала 2023 "Укрзализныця" успешно продала на "Прозорро" 55,43 тыс. т лома черных металлов на сумму 288,84 млн грн.