После выходных на украинских АЗС подорожал автогаз
Ряд сетей АЗС в Украине с 9 по 12 мая увеличили цены на сжиженный газ, который используется в качестве автомобильного топлива, на 10-20 копеек за литр.
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Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного мониторинга рынка моторного топлива.
Так, например, на АЗС OKKO и WOG автогаз подорожал на 10 копеек за литр, до 8,58-8,59 гривни/литр. На "БРСМ-Нафте" стоимость повысили на 20 копеек за литр, до 7,89 гривни/литр.
Также на 10 копеек за литр выросла минимальная цена на АЗС кропивницкого оператора РУР - до 7,99 гривни/литр. На 20 копеек за литр автогаз подорожал на АЗС Mango и Ultra в Киевской области.
Как сообщал УНИАН, потребление сжиженного газа в Украине в 2019 году увеличилось на 11% по сравнению с 2018 годом - до 2,03 миллиона тонн.