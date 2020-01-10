Украина увеличила потребление автогаза до 2 миллионов тонн

Уверенный рост стал следствием рекордно низкого соотношения розничных цен газа и бензина А-95.

Потребление сжиженного газа в Украине в 2019 году увеличилось на 11% по сравнению с 2018 годом - до 2,03 миллиона тонн, говорится в сообщении "Консалтинговой группы А-95".

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"Потребление сжиженного углеводородного газа (СУГ) в Украине в 2019 году увеличилось на 11,1%, по сравнению с 2018 годом, до 2,03 миллиона тонн… Указанный объем включает в себя в том числе 110 тысяч тонн бутана, которые поступили в качестве сырья на нефтехимический завод "Карпатнефтехим", - сказано в сообщении.

По словам аналитика группы Артема Куюна, итоговый рост превысил ожидания, сформированные ранее. По итогам 9 месяцев увеличение рынка ожидалось на уровне 7-9%, однако к концу года темпы роста увеличились.

Эксперт считает, что уверенный рост стал следствием рекордно низкого соотношения розничных цен газа к бензину А-95, которое в среднем по году составило 42,2% против 46,1% годом ранее.

"По оценкам "А-95", рост потребления автогаза связан как с продолжающимся переоборудованием транспорта под использование пропан-бутана, так и с увеличением спроса со стороны существующих потребителей", - отметили в компании.

Как сообщал УНИАН, 23 декабря президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с представителями компаний-участниц топливного рынка, нефте- и газодобывающей отрасли, сетей автозаправочных станций, на котором призвал бизнес активнее снижать цены на бензин с учетом укрепления курса гривни.