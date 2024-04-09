Китайский экспорт автомобилей в прошлом году вырос более чем на 50%.

Электрические авто из КНР накапливаются в европейских портах, превращая их в "автостоянки", поскольку производители и дистрибьюторы сталкиваются с замедлением продаж и логистическими проблемами, включая нехватку водителей грузовых автомобилей. Об этом сообщает FInancial TImes.

"Некоторые компании бронируют слоты для доставки, не заказывая дальнейшую транспортировку", – пишет издание.

Как заявили в порту Антверпен-Брюгге, дистрибьюторы автомобилей все чаще используют паркинги порта в качестве депо, потому что они рассматривают автомобильные терминалы как альтернативу хранению продукции у дилеров.

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В свою очередь, представители автопромышленности акцентируют внимание на замедлении продаж китайских авто в Европе, что, по их мнению, приводит к перенасыщению портов. "Китайские производители электромобилей используют порты как автостоянки", – говорит один из менеджеров.

В автомобильной отрасли говорят, что некоторые китайские электрические авто стоят в портах Европы до 18 месяцев, в то время как представители портов просят импортеров предоставлять доказательства дальнейшей транспортировки. "Это хаос", – приводит FT слова еще одного собеседника.

В агентстве отмечают, что экспорт китайских авто в прошлом году оказался на 58% выше, чем в 2022-м, что вызвало значительные изменения на рынке. Как сообщалось ранее, ведущие европейские автопроизводители уже чувствуют угрозу и обдумывают объединение ради противодействия китайской угрозе.

Электромобили в Украине – последние новости

Напомним, в феврале сообщалось, что украинцы стали чаще выбирать авто из Китая, причем абсолютным большинством легковушек китайского происхождения являются электромобили.

В марте украинский автопарк пополнили более 4,4 тыс авто на аккумуляторных источниках питания: если сравнивать с прошлым годом, спрос вырос в 2,3 раза. Среди наиболее популярных моделей новых электрических авто - китайский BYD Song Plus.

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