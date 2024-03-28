Престижную награду в области автомобилестроения присуждает группа международных автомобильных журналистов.

В Нью-Йорке объявлены лауреаты премии World Car of the Year 2024: в большинстве номинаций победили электромобили, которые также становятся более популярными и в Украине. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Лучшим автомобилем в мире стал Kia EV9 – электромобиль, который выпускает южнокорейская корпорация Kia Motors с 2021 года. Он одержал также победу в номинации "лучший электромобиль". По результатам голосования Kia EV9 обогнал электрокары BYD Seal и Volvo EX30.

Последний специалисты назвали лучшим городским автомобилем. Среди спортивных авто победителем стал Hyundai Ioniq 5N, а награда за дизайн досталась Toyota Prius.

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World Car of the Year – справка

World Car of the Year является международной наградой в области автомобилестроения, которую присуждает группа профессиональных международных автомобильных журналистов из более чем 20 стран.

Сам конкурс в 2003 году создала организация World Car Awards. Он проводится ежегодно с января 2004-го. В прошлом году главным победителем в конкурсе стал Hyundai Ioniq 6.

Самые популярные авто в Украине и мире

Ранее эксперты определили самый популярный автомобиль в мире в 2023 году. Им стал Tesla Model Y: в прошлом году продали 1,15 млн таких автомобилей (+50,8%). На втором месте оказалась Toyota Corolla, а на третьем – Toyota RAV4.

Что касается Украины, то в феврале самой популярной моделью новых авто оказался Renault Duster. На втором месте оказалась Toyota RAV4, на третьем – Volkswagen ID.4.

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