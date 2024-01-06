С 7 по 9 января в Украине ожидаются сложные метеорологические условия.

Государственная служба Украины по безопасности на транспорте призвала перевозчиков и водителей соблюдать правила для избежания аварийных ситуаций, которые могут произойти по причине значительного ухудшение погодных условий в ряде регионов.

По информации "Укртрансбезопасности" в Telegram-канале, с 7 по 9 января в Украине ожидаются сложные погодные условия: большие осадки, резкое снижение температуры и усложнение движения на автомобильных дорогах.

Днем 7 января и в течение суток 8 января в Черкасской, Полтавской, Харьковской областях ожидается снег – до 10-20 см, а в Кировоградской и Днепропетровской областях – до 30 см.

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В Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях синоптики прогнозируют дождь, который будет переходить в снег. Здесь также будет гололед и налипание мокрого снега.

Сильные порывы ветра ожидаются в восточных и южных областях – до 15-20 м/с, будут метели, снежные заносы, на большинстве дорог – гололедица.

В то же время в течение 7-9 января с севера на юг ожидается значительное снижение ночной температуры до 13-20С° мороза.

Водителям советуют придерживаться таких правил:

проверять состояние транспорта – фары, стеклоочистители, аккумулятор, работу тормозов, состояние автомобильной резины;

держать дистанцию и тормозить заранее;

не превышать скорость, избегать резких движений за рулем;

помнить о потенциально опасных участках на зимней дороге – перекрестках, нерегулируемых переходах, остановках, мостах и эстакадах и т. д.

Ухудшение погоды

Уже 7 января в Украине ожидается смена погоды: начнутся осадки, придут морозы и усилится ветер. Ожидается одновременное воздействие двух разных воздушных масс – арктической с севера и теплой влажной средиземноморской.

Экстремальный холод в Финляндии замораживает даже кипяток. В последние несколько дней в Скандинавии была очень холодная погода, самая низкая температура составляла минус 44,3°C.

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