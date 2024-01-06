В последние несколько дней в Скандинавии была очень холодная погода, самая низкая температура составляла минус 44,3°C.

Рекордно низкие температуры в Финляндии на этой неделе вдохновили туриста во время его поездки в Арктику проделать трюк, который давно его заинтриговал: бросить кипяток в воздух, когда на улице очень холодно, и увидеть, как он мгновенно превращается в облако ледяной пыли. Об этом сообщает Reuters.

Лаури Унтамо, 49-летний менеджер по продажам из Южной Финляндии, был в отпуске в финской Лапландии с друзьями, когда на Новый год температура упала до минус 30 градусов Цельсия.

"Я видел видео трюка в социальных сетях и на YouTube, который можно было выполнить, но никогда не было подходящего мороза, чтобы попробовать его при минус 30 градусах или ниже", — сказал Унтамо.

По его словам, он вскипятил воду, быстро вынес ее на улицу и бросил в форме дуги над головой – пройдя попытку без ожогов, поскольку вода сразу превратилась в ледяное облако.

За последние несколько дней в скандинавских странах наблюдалась чрезвычайно холодная погода, самая низкая температура за 25 лет составила минус 44,3°C. Несмотря на ледяную погоду, Унтамо и его друзья наслаждались активным отдыхом на свежем воздухе, таким как катание на лыжах и прогулки в заснеженных лесах.

"Мы даже видели северное сияние несколько ночей, поэтому на этой неделе Лапландия действительно дала нам все самое лучшее", — рассказал он.

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